​"Мусорка" на железнодорожных рельсах - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В бакинском поселке Кешля на территории под названием "Шанхай" бросать мусор на железнодорожные рельсы или же в вагоны стало привычным явлением.

Как сообщили Report проживающие на территории граждане, Объединение жилищно-коммунального хозяйства района поставило в двух местах мусорные баки.

Но несмотря на это, некоторые жильцы бросают мусор на рельсы или в вагоны, объясняя это тем, что мусорные баки установлены слишком далеко.

Отметим, что территория под названием "Шанхай" стала заселяться в 40-50 годах прошлого века. Некоторые дома строились ночью и расположены в непосредственной близости от железнодорожных рельсов.