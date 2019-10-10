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Международная образовательная выставка в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Международная образовательная выставка в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ
© Report / Elchin Murad

В Бакинском экспо-центре состоялась церемония открытия 13-й Азербайджанской международной образовательной выставки.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие министр образования Джейхун Байрамов, министр образования Турции Зия Сельджук, сотрудники общественного совета при министерстве образования, руководители учебных заведений, представители структур, оказывающих различные образовательные услуги и другие гости.

В выставке этого года представлены более 150 образовательных структур из 22 стран.

Отметим, что выставку поддерживают министерство образования, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Азпромо), Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики. Организатором выставки выступает компания Caspian Event Organisers.

Трехдневная 13-я Азербайджанская международная образовательная выставка открыта для учеников 9-11 классов, абитуриентов, студентом и их родителей, работников сферы образования.

Report представляет фоторепортаж с выставки. 

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