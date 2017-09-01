Места продажи и забоя жертвенных животных в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечается Гурбан байрамы. По случаю праздника в четырех точках Баку организованы пункты продажи жертвенных животных.

Как сообщает Report, впервые в этом году на продажу выставлен мелкий рогатый скот, выращенный в находящемся в подчинении министерства ООО "Государственное сельскохозяйственное производственное предприятие".

На организованные министерством ярмарки по продаже скота доставлено около 3 000 поголовий мелкого рогатого скота.

Отметим, что на ярмарках животные продаются по 95 манатов.

Report предлагает фоторепортаж с организованной в Хатаинском районе (рядом с кафе "Наргиля") ярмарки по продаже жертвенных животных.