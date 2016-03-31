Мемориальный комплекс геноцида посетили более 100 тысяч человек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Губа. 31 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Губе отметили День геноцида азербайджанцев - 31 марта.

Как сообщает Report, с утра Мемориальный комплекс геноцида посетили более 100 тыс. человек.

Память жертв геноцида почтили приехавшие сюда со всех регионов Азербайджана тысячи граждан, в том числе представители интеллигенции, педагогические коллективы, работники учебных заведений, представители международной общественности.

Посетители были проинформированы об учиненных армянами в Губе актах геноцида и вандализма.

Отметим, что Мемориальный комплекс геноцида в Губе воздвигнут в память десятков тысяч азербайджанцев, погибших в результате геноцида, учиненного на территориях Азербайджана большевиками и армянскими вооруженными формированиями в 1918 году. Открытие комплекса состоялось в 2013 году.