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    Мецамор - город, живущий между бедностью и выживанием, жизнью и смертью - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Washington Post опубликовала подборку фотографий о повседневной жизни работников Армянской АЭС и жителей города© Foto: Stefano Morelli

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Washington Post опубликовала подборку фотографий своего сотрудника Стефано Морелли о повседневной жизни работников армянской АЭС и жителей города. Report представляет читателям фоторепортаж и материал о том, что он там увидел.

    Фотограф Стефано Морелли посетил город в январе. То, что он обнаружил, было 10 000 человек (1000 человек, которые все еще работают на заводе), проживающие в городе старых советских зданий, которые "находятся между бедностью и выживанием, между жизнью и смертью". 

    Как отмечается в материале WP, армянская АЭС, расположенная примерно в 30 км от Еревана, "в течение долгого времени вызывала серьезные опасения в виду, по крайней мере, двух причин: ядерный реактор на ней не имеет защитной оболочки, а сама станция построена в сейсмоопасной зоне", напоминая, что АЭС была закрыта в 1989 году после Спитакского землетрясения. 

    "В 2011 году журнал National Geographic признал Мецамор самой опасной атомной электростанцией в мире", - отмечается в тексте.

    Несмотря на все риски, АЭС до сих пор работает, а люди продолжают жить в городе, построенном для работников станции. Альтернатив такой жизни не много, так как АЭС производит значительную долю электроэнергии в стране.

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