МЧС: Расследуются причины пожара на рынке "Тезе базар" - ВИДЕО

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Ведется расследование для определения причин пожара на рынке "Тезе базар" на территории Насиминского района Баку.

Об этом в заявлении Report сказал руководитель пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Октай Байрамов.

По его словам, расследование проводится сотрудниками Государственной противопожарной службы и Государственной службы противопожарной защиты: "Расследуются причины пожара и составляется соответствующий акт".

Отметим, что в результате произошедшего вчера ночью пожара на рынке загорелись быстро воспламеняющиеся конструкции одноэтажных магазинов на площади 400 квадратных метров и прилавки на площади 400 квадратных метров.