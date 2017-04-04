 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МЧС: Расследуются причины пожара на рынке "Тезе базар" - ВИДЕО

    Министерство сделало заявление© Report.az

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Ведется расследование для определения причин пожара на рынке "Тезе базар" на территории Насиминского района Баку.

    Об этом в заявлении Report сказал руководитель пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Октай Байрамов.

    По его словам, расследование проводится сотрудниками Государственной противопожарной службы и Государственной службы противопожарной защиты: "Расследуются причины пожара и составляется соответствующий акт".

    Отметим, что в результате произошедшего вчера ночью пожара на рынке загорелись быстро воспламеняющиеся конструкции одноэтажных магазинов на площади 400 квадратных метров и прилавки на площади 400 квадратных метров. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi