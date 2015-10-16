МЧС Азербайджана провело учения в Бакинской Высшей Школе Нефти - ФОТО/ВИДЕО

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) при совместной организации Бакинского регионального центра министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, Союза молодежных студенческих организаций Азербайджана (СМ СОА) и БВШН прошли учения под названием "Безопасность студентов в центре внимания". Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в мероприятии приняли участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-лейтенан т Этибар Мирзоев, вице-президент SOCAR Халик Мамедов, начальник Бакинского регионального центра МЧС, генерал-майор Кянан Ашурлу.

Мероприятие состояло из двух частей и прошло под руководством ректората БВШН и при участии всего коллектива Высшей школы, делегации руководства и сотрудников Бакинского регионального центра МЧС, сотрудников семи структур министерства, Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку, представителей СМИ и студентов.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов, открывая официальную часть мероприятия, отметил, что учения, проводимые при сотрудничестве БВШН, МЧС и СМСОА научат студентов правилам безопасности в чрезвычайных случаях, предотвращения возможных несчастных случаев и устранения повреждений, полученных во время ЧС. Ректор также подчеркнул важность осведомленности студентов о правилах поведения, мерах обороны и безопасности при каких-либо чрезвычайных случаях во время учебного процесса.

Затем первый заместитель начальника Бакинского регионального центра МЧС, полковник Эльшан Алиев в рамках практической части учений, выступил с презентациями, подробно проинформировал студентов и участников мероприятия о чрезвычайных ситуациях, их классификациях, характеристиках, поведении людей при ЧП, мерах обеспечения безопасности при использовании газовых приборов в быту и распаде токсичных веществ в окружающей среде.

В ходе практической части мероприятия, проведенной в БВШН с участием структур МЧС, сил и средств других служб и организаций, а также преподавателей и студентов БВШН были осуществлены тактико-специаль ные учения с привлечением спасательной техники, инструментов и оборудования, используемых структурами МЧС при чрезвычайных ситуациях.

Спасательные операции с высоких этажей, а также организованные в формате "деловой игры" операции обезвреживания взрывного устройства, спасения при землетрясениях, пожаротушения были встречены студентами с большим интересом.

По окончании мероприятия ректор БВШН Эльмар Гасымов поблагодарил участников мероприятия за участие и организаторов за содействие, оказанное в организации таких важных учений.