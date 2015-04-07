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    ​Маяк Беюк Зира - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Маяк оснащен сложной оптической навигационной системой

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Установленный на Абшеронском архипелаге с 1884 года Маяк Беюк Зира указывает кораблям путь.

    Ночью он освещает путь кораблям, подплывающим к Бакинской бухте, и показывает дорогу морякам.

    Маяк, установленный на острове Наргин (нынешний Беюк Зира) в годы Великой Отечественной войны, был взорван, чтобы не привлекать внимание немецких самолетов.

    Восстановленный в 1958 году маяк действует по сей день.

    Отметим, что высота маяка составляет 18 метров. Он оснащен сложной оптической навигационной системой и подпитывается солнечными батареями.

    Напомним, что до 1907 года эту функцию выполняла Девичья башня.

    Report предлагает подготовленный с маяка фоторепортаж. 

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