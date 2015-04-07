​Маяк Беюк Зира - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Установленный на Абшеронском архипелаге с 1884 года Маяк Беюк Зира указывает кораблям путь.
Ночью он освещает путь кораблям, подплывающим к Бакинской бухте, и показывает дорогу морякам.
Маяк, установленный на острове Наргин (нынешний Беюк Зира) в годы Великой Отечественной войны, был взорван, чтобы не привлекать внимание немецких самолетов.
Восстановленный в 1958 году маяк действует по сей день.
Отметим, что высота маяка составляет 18 метров. Он оснащен сложной оптической навигационной системой и подпитывается солнечными батареями.
Напомним, что до 1907 года эту функцию выполняла Девичья башня.
Report предлагает подготовленный с маяка фоторепортаж.
Orxan ƏzimАвтор новости
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