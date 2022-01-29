О нас
Report Georgia
Аудио новости

Маттарелла может быть переизбран на второй срок

Маттарелла может быть переизбран на второй срок Серджо Маттарелла, завершающий 3 февраля семилетний мандат президента Италии, скорее всего будет переизбран на этот пост на второй срок.
Мультимедиа
29 января 2022 г. 17:01
Маттарелла может быть переизбран на второй срок

Серджо Маттарелла, завершающий 3 февраля семилетний мандат президента Италии, скорее всего будет переизбран на этот пост на второй срок.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Решающим сигналом для такого исхода, повторяющего единственный прецедент 2013 года, когда на второй срок был переизбран Джорджо Наполитано, стал звонок премьер-министра Марио Драги главе государства, пишет газета La Repubblica,

Как указывает агентство ANSA со ссылкой на информированные источники, Драги попросил президента согласиться на переизбрание. Как предполагают итальянские обозреватели, 80-летний Маттарелла, который ранее указывал на нежелательность переизбрания, скорее всего, как и его предшественник, согласится при условии, что сможет подать в отставку до истечения семилетнего срока.

Для избрания президента необходимо преодолеть порог в 505 голосов (абсолютного большинство 1 009 выборщиков).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Эксперт: В Баку с незаконных парковок ежемесячно зарабатывают около 300 тыс. манатов
ВидеоЭксперт: В Баку с незаконных парковок ежемесячно зарабатывают около 300 тыс. манатов
25 января 2022 г. 20:16
Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
20 января 2022 г. 13:42
Курить или не курить - безработные кальянщики в Азербайджане просят снять запрет
ФотоКурить или не курить - безработные кальянщики в Азербайджане просят снять запрет
12 января 2022 г. 13:33
Почему на пешеходных переходах в Баку не работают некоторые эскалаторы?
ФотоПочему на пешеходных переходах в Баку не работают некоторые эскалаторы?
11 января 2022 г. 17:28
Баку в первый день нового года
ФотоБаку в первый день нового года
1 января 2022 г. 17:03
В Баку состоялось открытие мемориальной доски в честь шехидов
ФотоВ Баку состоялось открытие мемориальной доски в честь шехидов
4 декабря 2021 г. 15:59
Азербайджан прощается с погибшими военнослужащими - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджан прощается с погибшими военнослужащими - ФОТОРЕПОРТАЖ
1 декабря 2021 г. 13:28
В Баку отопительный сезон охватил не всех
ФотоВ Баку отопительный сезон охватил не всех
18 ноября 2021 г. 17:39
В Баку состоялось открытие парка имени шехида Отечественной войны
ФотоВ Баку состоялось открытие парка имени шехида Отечественной войны
11 ноября 2021 г. 16:31
Спецназ, морские котики и соколы - бойцы рассказывают о боях за Шушу
ФотоСпецназ, морские котики и соколы - бойцы рассказывают о боях за Шушу
8 ноября 2021 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi