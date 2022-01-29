Маттарелла может быть переизбран на второй срок

Серджо Маттарелла, завершающий 3 февраля семилетний мандат президента Италии, скорее всего будет переизбран на этот пост на второй срок.

Серджо Маттарелла, завершающий 3 февраля семилетний мандат президента Италии, скорее всего будет переизбран на этот пост на второй срок.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Решающим сигналом для такого исхода, повторяющего единственный прецедент 2013 года, когда на второй срок был переизбран Джорджо Наполитано, стал звонок премьер-министра Марио Драги главе государства, пишет газета La Repubblica,

Как указывает агентство ANSA со ссылкой на информированные источники, Драги попросил президента согласиться на переизбрание. Как предполагают итальянские обозреватели, 80-летний Маттарелла, который ранее указывал на нежелательность переизбрания, скорее всего, как и его предшественник, согласится при условии, что сможет подать в отставку до истечения семилетнего срока.

Для избрания президента необходимо преодолеть порог в 505 голосов (абсолютного большинство 1 009 выборщиков).