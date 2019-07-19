Мастер "шебеке": Мне доводилось делать окна и за 7 тысяч - ИНТЕРВЬЮ - ФOTO - ВИДЕО

Включение Шеки – древнейшего центра культуры Азербайджана в Список всемирного наследия ЮНЕСКО стало значимым событием в общественной, культурной и экономической жизни страны. По мнению экспертов, это будет способствовать притоку туристов в Шеки. Посещая тот или иной край, туристы, разумеется, в первую очередь, интересуются укладом жизни его жителей, кухней, историко-архитектурными памятниками, а также работами местных мастеров, чтобы вернуться в свою страну не только с теплыми впечатлениями, но и с сувенирами, которые будут навевать воспоминания о поездке. Шеки издревле знаменит искусными шапочниками, дубильщиками, художниками, плотниками, гончарами, великолепные работы которых снискали им славу и почет. При упоминании о Шеки тут же всплывает в памяти Дворец шекинских ханов, построенный без единого гвоздя и украшенный удивительными по своей красоте резными оконными рамами-витражами, называемыми шебеке. Изготовление подобных резных рам – изюминка и визитная карточка этого чудесного края. Разноцветные стекла, создающие красочную мозаику, продеваются в деревянные рамы без клея, а в изготовлении рам не используется ни единого гвоздя. Это настоящее произведение искусства, которым непременно стоит полюбоваться. В Шеки несколько мастеров шебеке. С одним из них – 58-летним Тофиком Расуловым нам удалось пообщаться.

В интервью ИА Report он раскрыл некоторые секреты своего мастерства и поведал о шекинском декоративно-прикладном искусстве. Представляем вниманию читателей это интервью.

- Тофик бей, какие исторические этапы развития прошло искусство шебеке?

- XVII век считается особым этапом развития в истории искусства шебеке в Азербайджане и связан он со строительством Дворца шекинских ханов. При возведении дворца были использованы все виды искусства шебеке, такие как набати, шамси и джафари. Ни в одной стране мира нет ничего подобного. В шебеке Дворца шекинских ханов использованы привезенные из Италии стекла толщиной 1 мм. В некоторых шебеке на 1 квадратный метр приходится 14 тысяч кусочков дерева. В последующий период искусство шебеке оставалось в тени. Возрождение этого старинного вида искусства произошло благодаря моему отцу – мастеру Ашрафу. В 50-х годах прошлого века отец восстановил шебеке Дворца шекинских ханов, а в 2002 году эти работы были поручены мне. Наша бригада управилась за два года.

- Как давно Вы занимаетесь этим видом искусства?

- Азы искусства шебеке я постигал с самого детства, перенимая опыт отца. А в 1978 году начал работать самостоятельно. Мы испокон занимаемся этим ремеслом. Оба моих сына продолжают нашу семейную традицию. Мы ведем школу, где обучаем искусству шебеке, таким образом продолжая дело отца. В моей мастерской работают 8 учеников.

- Как же создают шебеке?

- При изготовлении шебеке мы используем, главным образом куски фисташкового дерева толщиной 5 см и стекла, привезенные из России. Сперва куски дерева в течение 15-20 дней вываривают в кипятке. Это необходимо, чтобы выпарить древесный сок. Затем дерево сушится в течение месяца. Когда бруски подсохли, можно приступать к работе. Создание каждой детали предполагает 7-8 операций. Изготовив надлежащие детали, мы нарезаем стекла и приступаем к созданию шебеке. Мы работаем без гвоздей и клея, соединяя детали путем плетения. Это очень трудоёмкая работа, требующая огромного терпения. Погрешность в 1 мм может свести на нет всю работу. Надо стараться работать внимательно и филигранно, с ювелирной точностью. В шебеке во Дворце шекинских ханов были детали, над которыми мы работали пинцетом. Только представьте себе какая кропотливая работа!

- Люди интересуются этим видом искусства?

- Среди шекинцев нет особо интереса к этому делу, мы получаем заказы из различных регионов Азербайджана, в том числе из-за рубежа. Владельцы домов, вилл, отелей обращаются к нам по поводу изготовления шебеке. Мы успешно сотрудничаем и с ABAD, порой в месяц поступает 50 заказов на изготовление изделий в технике шебеке. Мы продаем им зеркала за 100-150 манатов, шкатулки за 110-120 манатов и различные изделия из шебеке за 20-60 манатов. Но, конечно, главными покупателями наших работ являются туристы. Они проявляют большой интерес к сувенирам. Летом мы откладываем иные заказы и беремся за изготовление сувениров для туристов. Стоимость таких сувениров варьируется от 20 до 200 манатов.

- В восстановлении каких исторических памятников Вы участвовали?

-В Гяндже я участвовал в восстановлении шебеке мечети шаха Аббаса, комплекса Имамзаде, а также в мечетях и святилищах в различных регионах страны. Недавно ко мне обратились для участия в восстановительных работах в одной из мечетей в Баку.

- Ваши произведения искусства экспонировались на выставках?

- По линии Министерства культуры мы участвуем в различных мероприятиях, организуемых в стране, проводим выставки. Наши работы экспонировались на выставках в Саудовской Аравии, ОАЭ, Франции и Англии. Участие в этих выставках позволяет не только привлечь внимание к древнему искусству шебеке, но и сказывается на числе наших клиентов. Наши работы можно встретить в различных уголках мира. Здание посольства Ватикана в Беларуси украшают наши работы. Тамошний посол – большой любитель шебеке.

- От каких факторов зависит стоимость шебеке?

- Она зависит от количества деталей. Чем больше деталей, соответственно тем выше и цена. Недавно мы изготовили шебеке, которое состоит из 8 деталей и 4 стекол. Ее цена – 20 манатов.

- Были ли изделия с более высокими ценами?

- Да, разумеется. Мы продавали изделия и за 3-7 тысяч манатов. Это изделия, похожие на ковер, они готовятся из соединений шебеке с использованием узоров геометрической формы. Мы продавали окна в стиле шебеке, стоимость которых доходила до 4 тысяч манатов. Минимальная цена 1 кв.м. такого окна – 800 манатов. Недавно нам заказали ковер-шебеке длиной 3 и шириной 2 метра. Его мы изготовили за 15 тысяч манатов.

- А какие изделия особо ценны и памятны для Вас?

- Самой ценной для меня в настоящее время является шебеке круглой формы, кроме того, я храню как реликвию окно, изготовленное в стиле шебеке, которому 250 лет.

- Есть ли у Вас какие-либо предложения по поводу развития искусства шебеке?

- Туристы, посещающие Дворец шекинских ханов, наведываются и в мою мастерскую, однако помещение для посетителей у меня небольшое. Всех посетителей, к сожалению, в нем разместить невозможно. Возле моей мастерской есть участок, я бы очень хотел, чтобы на этом участке открылся выставочный салон моих работ. Я бы с удовольствием показал посетителям мои работы и старинные экспонаты, которые храню много лет. Гости могли бы ознакомиться также с фотографиями, отражающими историю искусства шебеке.