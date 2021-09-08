Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству

"Самый дорогостоящий заказ на изготовление саза я получил из Баку"

"Самый дорогостоящий заказ на изготовление саза я получил из Баку"

Ашыгское искусство в Грузии пользуется большим авторитетом. Наши соотечественники, проживающие в этой стране, являются большими ценителями этого искусства, по праву считающегося национальным достоянием азербайджанского народа. Азербайджанская община в Грузии хранит и продолжает традиции ашыгского искусства, передавая его из уст в уста. Азербайджанцы благоговейно относятся к сазу, любят и знают толк в ашыгском искусстве. Дети с младенчества слышат переливы струн саза, ашыгские напевы звучат наравне с колыбельными. Для наших соотечественников в Грузии мелодии саза столь же дороги, как нежное материнское пение, хранящее малыша от хворей и напастей. Единственным в Грузии мастером по изготовлению саза является Бафали Адыгезалов.

Сотрудники грузинского бюро Report посетили небольшую мастерскую Бафали Адыгезалова в Марнеули и переговорили с ним о тонкостях ремесла.

Б.Адыгезалову принадлежат большие заслуги в развитии и популяризации ашыгского искусства. Некогда он и сам перебирал струны саза, играл на зурне, но впоследствии решил посвятить себя изготовлению саза.

"Я с младенчества слышал переливы струн саза"

Устад Бафали происходит из набожной семьи. Он появился на свет 9 февраля 1959 года в селе Деллер (нынешнее Мушеван) Болнисского района. Его отец работал трактористом, но из любви к ашыгскому искусству постиг мастерство исполнения на сазе.

"В доме моего деда часто гостили ашыги. Он отдал своего младшего сына в ученики Гусейну Сарачлы, а старшему сыну, то есть моему отцу, прочил другую судьбу. Однако отец решил обучиться ашыгскому искусству под началом ашыга Гусейна, прибывшего из Тебриза. Нам напевали колыбельные и ашыгские мелодии. Отец хранил саз в шкафу. Стоило ему уйти по делам, как я брал в руки саз и принимался перебирать струны. Тогда мне было 6-7 лет. Когда мне исполнилось 10 лет, я уже научился держать лад, хотя играл все еще не очень хорошо. После возвращения с военной службы я еще более проникся любовью к ашыгскому искусству. В моих жилах текла кровь ашыга. Пару лет я выступал на свадьбах, играя на сазе, освоил игру на зурне. Около 25 лет я играл соло на зурне".

"Любовь к изготовлению саза охватила меня мгновенно"

Б.Адыгезалов постигал ашыгское искусство самостоятельно:

"Я частенько захаживал к нашему родственнику ашыгу Мураду Кевреку. Как-то я увидел, как он закрепляет струны, и тотчас проникся любовью к этому ремеслу. Однажды он сказал мне: "Бафали, вижу, ты хочешь обучиться мастерству изготовления саза, оттого присматриваешься исподтишка. Хочешь, я научу тебя?!" Так, в 1988-1989 годах я постигал секреты мастерства изготовления саза под началом устада. Я благодарен своему учителю, да хранит его Всевышний. Как могу, я продолжаю традиции этому искусства".

Особенности непростого ремесла

62-летний мастер саза поделился с нами некоторыми особенностями своего ремесла:

"Изготовить саз - дело не из легких. Эта работа требует усидчивости и терпения. За свой век я изготовил много сазов, после 200 потерял счет. Много чинил их. Интерес к этому искусству нынче не так велик, в месяц или в три месяца раз кто-то решает приобрести саз. Наши устады давно перебрались в Баку, а я несколько лет жил в Стамбуле. Вернувшись обратно, я открыл мастерскую. Вот уже пять лет работаю в своей мастерской. Приходят заказы из Азербайджана и Турции. Возникают трудности с материалом для изготовления саза, деревья, растущие в Марнеули, не годятся для этого дела. Самые подходящие произрастают в Борчалы. При наличии всех надлежащих материалов на изготовление саза уходит 10-12 дней".

Призыв мастера саза

"Я готов обучить ремеслу любого, кто проявит к нему интерес. Обучить с нуля, начиная с подбора древесины. Никто не проявляет интереса к этому искусству, а когда появится интерес, не будет меня", - сокрушается Бафали муаллим. "Я готов обучить этому ремеслу и женщин. Почему бы и нет?! Женщина, сумевшая покорить космос, с легкостью освоит секреты нашего мастерства (смеется). Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган посоветовала мне написать книгу об искусстве изготовления саза и подготовить видеоматериал, где бы пошагово рассказывалось об этом. Если откроется школа ашыгского искусства, я готов преподавать. Раньше у меня было много учеников, но сейчас ввиду занятости времени на преподавание не хватает. В настоящее время у меня два ученика".

Бафали муаллим обучает ашыгскому искусству 10-летнего Нурлана: "Он очень способный ученик. За семь месяцев он освоил более 20 мелодий".

"Самый дорогостоящий заказ на изготовление саза поступил мне из Баку"

Трудности, вызванные пандемией, не обошли стороной и его ремесло:

“В течение нескольких месяцев моя мастерская была закрыта, и я с трудом оплатил аренду", - признается Бафали муаллим.

"У меня четверо сыновей, двое из которых умеют играть на сазе. У старшего это получается лучше", - говорит устад. Стоимость саза, изготовленного Бафали муаллимом, начинается от 800 лари (более 400 манатов – прим. ред.). "Самый дорогостоящий заказ на изготовление саза поступил мне из Баку. Его цена составляла 1 400 манатов".

"Талантливых ашыгов много, но только где им выступать?!"

"Ашыгское дело живет. Есть много достойных мастеров саза и сказа: это ашыг Алескер, ашыг Шахбаз, ашыг Кямандар, ашыг Афган, ашыг Аман, ашыг Гумбат, ашыг Акпер, ашыг Наргиля. Что нужно ашыгу? Площадка для выступлений, а ее-то как раз и нет. В Турции всячески помогают ашыгам, чего, увы, не скажешь о нас", - сокрушается устад.