​Леонардо да Винчи и роботы на саммите G20 в Осаке - ФОТОРЕПОРТАЖ

Япония представила свои культурные традиции и инновации на выставке в рамках саммита "Большой двадцатки".

Председательство Японии в "Большой двадцатке" (G20) организовало в рамках открывшегося сегодня в Осаке саммита выставку, посвященную культурным традициям и инновациям этой страны.

Как сообщает Report, около 30 тысяч человек, прибывших в Осаку для участия и освещения в саммите, получили возможность увидеть традиционную японскую чайную церемонию, музыкальные инструменты, национальный театр бунраку и другие традиции страны, а также попробовать блюда национальной кухни. Неудивительно, ведь Осаку недаром называют "кухней Японии".

На выставке также представлены японские новинки в робототехнике, медицине и других областях, призванные облегчить жизнь человека. Некоторые из них можно приобрести уже сейчас, а часть появятся в продаже только через пару лет. С первого взгляда внимание привлекает робот-андроид Леонардо да Винчи, принадлежащий Университету Осака. С первого взгляда его никак не отличишь от обычного человека, он движется и общается с посетителями выставки.

Тут можно найти и робота, способного охранять дом и робота-домохозяйку UGO, который может собирать и складывать вещи. А есть и роботы, призванные облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями или значительно помочь в уходе на ними. Например робот Sasuke, который помогает соцработникам в уходе за людьми с ограниченными возможностями. С его помощью даже один социальный работник может поднять и переместить больного с его инвалидного кресла без каких-либо физических усилий. Аватар-робот MELTARM представляет собой модель руки, которой можно управлять на расстоянии. Робот будет повторять все, даже малейшие, движения и способен заменить человека в опасных средах, там где его присутствие невозможно. Робота - аватара планируется запустить в производство в 2021 году.

На выставке представлены и 3D модели человеческого сердца, Eyewear RETISSA - технология, позволяющая проецировать изображение напрямую на сетчатку глаза. Таким образом, пациент, зрение которого нарушено из-за различных травм глаз, сможет обрести способность видеть.

Одним из приоритетов председательства Японии в G20 стали вопросы экологии, сохранения окружающей среды и изменения климата. Поэтому на выставке были также представлены различные инновации по очистке воды, переработке пластиковых отходов, экологичных упаковок и бутылок.