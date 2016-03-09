Лагерь для мигрантов в Европе: Мир сквозь колючую проволоку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ С начала военного противостояния в Сирии, которому кажется нет конца, все увеличивается поток беженцев из этой страны в Европу. В результате, постигшего Европейский союз мигрантсткого кризиса уже возник ряд стихийных лагерей для беженцев, прибывших сюда в поисках лучшей доли. Report представляет фоторепортаж из двух таких лагерей - "Дюнкерк" и "Джунгли", расположенных возле французского города Кале.

В них проживают около 7 тыс. беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана, Эфиопии, Судана, Эритреи, Косово, Ирана и Пакистана. И условия проживания здесь зачастую далеки от европейских стандартов, люди вынуждены жить здесь в полной антисанитарии, в грязи, под открытым небом.

По словам посетившего лагеря "Дюнкерк" и "Джунгли" в качестве волонтера, проживающего в Шотландии азербайджанского активиста и правозащитника Фуада Алекперова, люди здесь живут в нечеловеческих условиях. Помимо этого, люди испытывают постравматический стресс из-за долгого пути в Европу и смертей, которые они вынуждены были видеть на каждом шагу у себя в стране. В лагере также очень много сирот, потерявших родителей во время опасного плавания на надувных лодках через Средиземное море.

Проживающие в этих лагерях беженцы стремятся попасть в Великобританию и получить там убежище, поскольку законодательство этой страны мягче по сравнению с эмиграционной политикой Франции. Но и этот путь очень сложен, так как лагерь обнесен колючей проволокой, через которую пропущен ток, а попытка попасть в Великобританию через "Евротоннель", зачастую завершается смертью "смельчаков".

В настоящее время французские власти начали постепенный снос лагеря "Джунгли". Власти пытаются избавиться от лагеря, но что делать с людьми? Многие не хотят возвращаться в свои страны, где идет война. У себя же ни Франция, ни Великобритания этих мигрантов видеть не хотят.

Отметим, что фото предоставлены Ф. Алекперовым.