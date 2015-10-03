​Кубок ЕВРО-2016 продемонстрирован в азербайджанском павильоне - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Кубок Чемпионата Европы по футболу, который состоится во Франции в 2016 году, продемонстрирован в азербайджанском павильоне на выставке Expo Milan-2015. Кубок выставлен на первом этаже павильона, где футбольным болельщикам предоставлена возможность сфотографироваться с кубком. В то же время на площадке позади павильона звучала национальная азербайджанская музыка, был организован концерт.

Report предлагает вниманию читателей фоторепортаж с выставки.

Отметим, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) является официальным спонсором всех проводимых УЕФА соревнований среди европейских национальных сборных, включая ЕВРО-2016.

Демонстрация кубка на проходящей в Милане выставке EXPO привлекает внимание к предстоящему 10 октября в Баку футбольному матчу между национальными сборными Азербайджана и Италии.

Дизайн кубка, названного в честь первого секретаря УЕФА Анри Делоне, разработан в 1960 году в Париже Артюсом-Бертраном.