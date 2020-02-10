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Классы, увековечивающие имена шехидов - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Классы, увековечивающие имена шехидов - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
© Report / Firi Salim

Седьмые классы школы-лицея №72 им. Фикрета Тагиева в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку названы в честь шехиды в Карабахской войны.

Report подготовил репортаж из этих классов.

Классу 7А присвоено имя шехида Вугара Сулейманова, 7Б – Джаббархана Гаджиагаева, 7С – Рагуфа Оруджова, 6Ч – Расима Мамедова, памятные таблички в связи с этим повешены на дверях классов. Все названные герои стали шехидами в ходе Апрельских боев.

Директор школы-лицея Фаргана Аббасова сказала, что в средних учебных заведениях ведутся последовательные работы по воспитанию школьников в военно-патриотическом духе, увековечиванию памяти шехидов.

Директор отметила, что присвоение классным комнатам имен шехидов возлагает на школьников большую ответственность. Она отметила важность достижения успехов в учебе и становления патриотом для оправдания оказанного доверия.

Ф.Аббасова выразила уверенность, что школьники успешными результатами на занятиях оправдают оказанное доверие.

Ученики классов, которым присвоили имена шехидов Апрельских боев, также поделились впечатлениями. 

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