АЛЖИР в Казахстане - напоминание из прошлого - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Всего в 30 км от одного из красивых и бурно развивающихся городов расположено одно из самых мрачных и до сих пор таящих в себе ужас мест на постсоветском пространстве.

Здесь, на территории села Акмол (также Малиновка) в 1937-1953 гг. – в ужасные годы сталинских репрессий был расположен Акмолинский лагерь жен изменников родины (АЛЖИР) – одна из немногих тюрем для репрессированных женщин. Сюда, со всего СССР привозили женщин, которые были женами, сестрами, матерями людей, которых НКВД осудило по злополучной статье 58 Уголовного Кодекса СССР, подразумевающей в себе одно из самых тяжких обвинений того времени – измена родине.

За всю деятельность лагеря через него прошли 18000 женщин, каждый день пребывания в АЛЖИРЕ был чрезвычайно невыносим. Первых узниц сюда начали привозить в январе 1938 года в специальных вагонах – "сталинках", вмещавших 70 человек. НКВД привозило сюда близких родственниц изменников родины обманом – обещая им встречу с родными, поэтому многие приезжали сюда по-праздничному одетыми. Мало кто из них знал, что за сюрприз им уготовила судьба. Женщины с первых дней начали испытывать все тяготы лагеря.

Стоить отметить, что сюда сгоняли преимущественно женщин известных в то время деятелей СССР, которых обвинили в измене родине. Сюда, в частности, была помещена мать всемирно известной балерины Майи Плесецкой – Рахима Плесецкая, а также многие известные поэтессы и актрисы. Здесь им приходилось самим строить себе бараки из самана, а также шить одежду. А пытки, которым они подвергались, были просто бесчеловечны. Многие женщины в последствие сходили с ума или совершали суицид. При этом, АЛЖИР был одним из немногих лагерей, где не было крематория. Руководство лагеря считало, что в Казахстане итак много земли, и умерших можно было массово закапывать в братских могилах. Точное число умерших и оставшихся в живых неизвестно, из-за отсутствия достаточного количества документов.

В лагере отбывали наказание также и азербайджанки. На территории бывшего лагеря размещена памятная табличка, гласящая, что азербайджанский народ никогда не забудет жертв этого лагеря.

Сегодня АЛЖИР действует как музей, напоминая об ужасах сталинских репрессий. Вход в музей венчает "Арка скорби" открытой в 2007 году Нурсултаном Назарбаевым, который еще в 1993 году подписал указ о реабилитации всех жертв этого лагеря.

Несмотря на то, что сегодня его территория, как кажется на первый взгляд, ничем не отличается от других, мрачность этой местности подтверждает огромное количество ворон, обустроивших здесь свои гнезда. Вороны словно чувствуют, сколько крови было пролито, сколько скорби накопилось на этой земле, в которой были похоронены многие видные представители интеллигенции СССР.