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    "Карабах" в 5 раз в своей истории вышел в групповой этап еврокубков - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Карабах" в 4 раз в своей истории завоевал путёвку в групповой этап Лиги Европы.

    Как передает Report, на этот раз азербайджанский клуб в плэй-офф превзошел молдавский "Шериф". Проигравшая прошлую встречу со счетом 0:1, агдамская команда сегодня на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в ответном матче разгромила соперника со счетом 3:0. На 9-й минуте после передачи Абдуллы Зубирина счет открыл Максим Медведев. На 42-й минуте после углового удара головой забил Дональд Герье. Точку в матче поставил на 55-й минуте Филип Озобич.

    Таким образом, "Карабах" пятый сезон подряд завоевал право участия в групповом раунде еврокубков. В прошлом году под руководством Гурбана Гурбанова команда выступала в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Лига европы

    Плей-офф

    30 августа

    21:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова) - 3:0

    Голы: Максим Медведев - 9. Дональд Герье, 42. Филипп Озобич, 55

    Арбитры: Александр Ставрев, Марьян Кировски, Деян Костадинов, Димитар Мечкаровски (Македония)

    Судейский наблюдатель: Йохан Вербист (Бельгия)

    Представитель УЕФА: Евгений Милевский (Латвия)

    Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

    Первый матч - 0:1.

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