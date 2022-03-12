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Каковы цены на праздничной ярмарке по случаю Новруз?

Каковы цены на праздничной ярмарке по случаю Новруз? После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса в Баку возобновили работу торговые ярмарки. В киосках, установленных в центре Баку - на «Площади фонтанов», для жителей столицы и гостей города выставлены на продажу сувениры, подарки, различные сладо
Мультимедиа
12 марта 2022 г. 15:15
Каковы цены на праздничной ярмарке по случаю Новруз?

После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса в Баку возобновили работу торговые ярмарки. В киосках, установленных в центре Баку - на «Площади фонтанов», для жителей столицы и гостей города выставлены на продажу сувениры, подарки, различные сладости, напитки, соки, блюда национальной и зарубежной кухни.

Сотрудница Report посетила праздничную ярмарку и поинтересовалась ценами.

Оказалось, что спрос на продаваемую здесь продукцию достаточно высок. Люди выразили удовлетворение созданными условиями и ценами.

К примеру, Айнур Мусаева, которая работает на ярмарке, отметила, что имеется большой интерес к настольным играм: «Люди играют и получают подарки. Возрастной категории нет. Цена на человека три маната».

В кондитерском киоске ярмарки цены также не высоки. Здесь можно купить различные сладости за 2-4 маната.

Сафия Гараджиева отметила, что ярмарка действует с 10 марта. Она подчеркнула, что все блюда, выставленные на продажу, приготовила сама: «Наряду с нашей национальной пахлавой, турецкая пахлава также пользуется большим спросом. Что касается цен, то национальная пахлава стоит 24 маната, а турецкая - 40 манатов».

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Версия на азербайджанском языке ФотоNovruz yarmarkasında qiymətlər necədir? - REPORTAJ

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