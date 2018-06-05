Каково истинное название "Нефтчилярского круга"? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/

- Где встретимся?

- На "Нефтчилярском кругу".

- А сейчас ты где?

- Подъезжаю к "Нефтчилярскому кругу".

- Ладно, жду тебя по левую сторону от "Нефтчилярского круга".

А каково же истинное название территории, именуемой жителями столицы "Нефтчилярским кругом"?

Сотрудники Report провели небольшое исследование для прояснения данного вопроса.

Как выяснилось, большинство респондентов даже слыхом не слыхивали о таком названии. О площади несколько осведомлены пожилые горожане.

Истинным же названием "Нефтчилярского круга" является "Площадь Дакар".

Отметим, что это название выбрано не случайно. Как известно, Дакар – столица Сенегала. Монумент в центре круга символизирует братство Баку и Дакара. Города стали побратимами еще в советскую эпоху, в 1967 году. Центр площади украшает монумент с символичными изображениями голубя и приветствия, а на восточной части памятника содержится мозаичное панно с гербами двух городов и надписью на французском "Cités Unies" (Города-побратимы).

Автором панно является заслуженный деятель культуры Азербайджана Ариф Азизов. В сентябре 1987 года Баку посетила делегация муниципалитета города Дакар в связи со 100-летием со дня основания города, побывав и на площади Дакар.

Представляем Вашему вниманию видеорепортаж с "Площади Дакар".