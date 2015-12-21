Какова ситуация в объектах продажи в Баку - РЕПОРТАЖ

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Принятое Центробанком Азербайджана решение касательно перехода с 21 декабря к режиму плавающего курса и девальвация маната стали причиной распространения среди населения слухов о подорожании товаров, закрытии некоторых объектов и приостановке продажи.

Посетив продовольственные магазины столицы, магазины электрооборудования, одежды, газетные киоски и другие объекты, сотрудник Report поинтересовался реальной ситуацией.

Наблюдения в сети маркетов "Rahat" и "Araz" показали, что цены на продовольствие остались прежними и никакого подорожания нет. Покупатели могут спокойно отовариваться в указанных маркетах. По словам администраторов маркетов, еще на протяжении нескольких дней все товары будут продаваться по прежним ценам.

Как сообщил Report заместитель заведующего сетью маркетов "Rahat" Эмин Абдуллаев, произошедший сегодня в Азербайджане процесс девальвации не повлиял на сеть магазинов: "Подорожания или изменений в ценах нет. Клиентам не ставится никаких ограничений на объем и количество покупок. Они могут приобрести все, что захотят в неограниченном количестве. Мы не располагаем какой-либо информацией касательно повышения цен в ближайшие дни. Мы также не можем сказать что-либо о дальнейшей ценовой политике, так как все зависит от того, сколько будет стоить приобретаемый нами товар".

В магазинах электрооборудования запретили проводить съемки и заявили, что продажа телефонов приостановлена. Во многих занимающихся продажей телефонов столичных магазинах цены были завышены в значительной степени.

Что же касается газетных киосков, здесь цены на сигареты подскочили на 50%. В некоторых киосках продажа сигарет приостановлена, а некоторые сегодня вообще не работали. Владельцы киосков и продавцы связали причину этого с фирмами. По их словам, продажа в фирмах приостановлена и им поручено продавать товар по новой завышенной цене. Также они отметили, что фирмы приостановили продажу сигарет киоскам.

Фото: Орхан Азим