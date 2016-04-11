Каирский музей: путешествие на 4 тыс. лет назад - ФОТОРЕПОРТАЖ

Каир. 11 апреля. REPORT.AZ/ Здание Каирского египетского музея легко найти. Оно расположено в самом центре площади Тахрир, ставшей известной на весь мир после событий 2011 года. Здание музея тогда сильно пострадало от набегов мародеров, но сознательные граждане Каира смогли отбить атаки агрессивных демонстрантов и вернуть многие украденные экспонаты.

Корреспондент Report представляет фоторепортаж из этого музея, где хранятся экспонаты одной из древнейших цивилизаций человечества.

Здание Каирского музея кораллового цвета заметно отличается от остальных серых и блеклых построек Каира. Но самое главное это то, что хранится внутри. Войдя в него, как-будто сразу переносишься на 4 тыс. лет назад, когда фараон Нармер объединил северный и южный Египет в единое государство.

Статуй фараонов в музее уйма. Это и статуя Тутмоса в окружении египетских богов, статуя фараона Менкаура и статуя фараона Хафре, запечатленного в позе человека, словно просящего милостыню, статуя фараона-нубийца, страдавшего слоновой болезнью, когда ноги опухают до огромных размеров и причиняют серьезную боль. Не менее интересна миниатюрная статуэтка фараона Хуфу и царицы Хатшепсут, которая, если судить по словам гида, словно страдала "комплексом неполноценности". Так, чтобы запечатлеть свою мощь и равенство с другими царями Египта, она приказала всем скульпторам ваять ее статуи в виде мужчины и даже с неизменным атрибутом фараонов - бородой. Она даже приказала изваять из цельного мраморного блока свою фигуру в виде сфинкса, настолько она хотела. чтобы потомки запомнили ее влиятельной супругой фараона.

Кстати о фараонах, если увидите фараона со скрещенными руками на груди, знайте, что это скульптура мертвого фараона, если же фараон стоит одной ногой вперед, то это здравствующий фараон, готовый к решительным действиям. А если увидите саркофаг фараона со стертым на нем именем фараона, знайте, что этот фараон проклят жрецами за то, что отказался поклоняться богу Ра, начав поклоняться другому богу Солнца - Атону. Это самое страшное проклятие тех времен, ведь боги, когда приходят забирать душу умершего смотрят на его имя, а когда имени нет, то и душа никогда не найдет свой упокой.

Но наиглавнейшим экспонатом Каирского музея является золотая погребальная маска Тутанхамона, весом 12 кг. Фотографировать маску запрещено, и зоркий глаз охранника сразу выявит любые попытки тайно ее сфотографировать.

На сегодняшний день идет строительство нового, современного здания Каирского музея рядом с пирамидами Гизы. Старое здание уже не способно вместить все обнаруженные или возвращенные Египту экспонаты, а в подвалах напоминания древности храниться долго не могут.