Каир - город тысячи минаретов - ФОТОРЕПОРТАЖ

Каир. 19 апреля. REPORT.AZ/ "Аль-Гахира", или Каир сегодня - это огромнейший мегаполис, слившийся в единое целое с другим мегаполисом - Гизой. Report представляет читателям фоторепортаж из столицы Египта.

Название столицы Египта и самого большого города в Африке в переводе означает "победоносный город". Каир расположен по обе стороны реки Нил и был заселен более чем 6000 лет назад.

С виду серый, пыльный, загазованный город необычайно красив, интересен и захватывающий, стоит только внимательнее к нему присмотреться. Во-первых, город ассимилировал в себе культуру всех тех, кто приходил сюда. Здесь можно увидеть богатую архитектуру Европы, замысловатую архитектуру Востока, и не удивляйтесь, если увидите минареты мечетей в стиле стамбульской Айя Софии. Как и тысячи лет назад, сегодня огромное влияние на жизнь города оказывает религия. Каир не случайно зовется городом "тысячи минаретов" - количество здешних мечетей просто ошеломляет, посетить их все рядовому туристу практически невозможно.

Здесь также легко можно увидеть мечеть, синагогу и коптскую церковь следующих по улице друг за другом.

Также в Каире есть свой внутренний город - крепость Селахеддина Айуба - по виду и структуре очень похожий на наш Ичери шехер, только крупнее. Интересным элементом в крепости Селахеддина Айуба являются часы, подаренные местному правителю французами в 19 веке. Французы хотели этим подарком получить преференции для себя, этого они добились, но...часы оказались бракованными и с того временни их до сих пор постоянно ремонтируют. Часы расположены в мечети Мухаммеда Али-паши, построенной в честь османского наместника.

Удивительно, но в столь пыльном Каире есть и свои замечательные парки. Один из них парк Аль-Азхар с восхитительным видом на город, откуда можно увидеть даже пирамиды. Но самым загадочным и захватывающим дух местом Каира можно считать Город мертвых. Когда в 1960 годах в Египте строили Асуанскую плотину пришлось выселить жителей деревень к югу от города. Людям дали деньги и заявили, что они могут ехать куда захотят. Люди поехали в Каир и обосновались там. Столице было трудно принять столь большое число людей, постепенно стало расти количество кладбищ. В качестве выхода из ситуации вновь прибывшие нашли в том, чтобы хоронить своих родных во дворе или в подвалах дома. И по сей день дети порой гоняют мяч возле могил своих бабушек и дедушек.

Отдельных слов заслуживает еще одна часть города - набережная Нила. На своем веку Каир повидал множество разливов Нила, даривших жизнь. Сегодня реку укротили, она больше не разливается, но и по сей день имеет неимоверное влияние на культуру, быт и экономику страны.

Ну и какой восточный город без восточного рынка?! Ислам запрещает мусульманам азартные игры - казино, игральные аппараты, но никто не отменял рыночный азарт торговли с покупателем из-за цены. Никогда не соглашайтесь сразу на предложенную цену, торгуйтесь и добейтесь своего.

Город продолжает жить своей неповторимой жизнью уже многие тысячи лет. И, несмотря на потрясения февраля 2011 года, город и его жители постепенно приходят в себя, зазывая туристов окунуться в эту незабываемую атмосферу города.