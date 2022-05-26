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Кадры с состоявшегося в рамках TEKNOFEST Azerbaijan авиашоу

Кадры с состоявшегося в рамках TEKNOFEST Azerbaijan авиашоу Начавшийся сегодня в Баку Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan запомнился интересными авиашоу.
Мультимедиа
26 мая 2022 г. 18:46
Кадры с состоявшегося в рамках TEKNOFEST Azerbaijan авиашоу

Начавшийся сегодня в Баку Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan запомнился интересным авиашоу.

Как сообщает Report, официальные лица Азербайджана и Турции провели открытие фестиваля, а затем осмотрели павильоны.

Представляем фоторепортаж с фестиваля.

Отметим, что Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan проводится ежегодно с 2018 года при поддержке Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики и Фонда T3 Turkiye Technology Takımı, возглавляемого Сельджуком Байрактаром.

Фото: Эхтирам Джабиев

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Версия на азербайджанском языке Фото"TEKNOFEST Azərbaycan"ın ilk günündən görüntülər

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