Кадры с состоявшегося в рамках TEKNOFEST Azerbaijan авиашоу

Начавшийся сегодня в Баку Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan запомнился интересными авиашоу.

Начавшийся сегодня в Баку Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan запомнился интересным авиашоу.

Как сообщает Report, официальные лица Азербайджана и Турции провели открытие фестиваля, а затем осмотрели павильоны.

Представляем фоторепортаж с фестиваля.

Отметим, что Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan проводится ежегодно с 2018 года при поддержке Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики и Фонда T3 Turkiye Technology Takımı, возглавляемого Сельджуком Байрактаром.

Фото: Эхтирам Джабиев