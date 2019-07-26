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Кадры с гала-концерта "ЖАРЫ" в Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Кадры с гала-концерта "ЖАРЫ" в Баку

В Баку состоялся гала-концерт в рамках фестиваля "ЖАРА".

В первый день "ЖАРЫ"  выступили такие звезды как EMIN, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Валерия, MONATIK, Сергей Лазарев, Лолита, Вера Брежнева, Зульфия Ханбабаева, Ани Лорак, Чингиз Мустафаев, Bosson, Николай Басков и др.

Напомним, что ранее в рамках фестиваля "ЖАРА" звёзды, которые будут 4 дня зажигать на сцене, прошлись по красной ковровой дорожке и пообщались с журналистами. Подробнее о гала-концерте  в нашем видеорепортаже:

Видео: Ряшад Тунджай

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