Кадры с гала-концерта "ЖАРЫ" в Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В Баку состоялся гала-концерт в рамках фестиваля "ЖАРА".

В первый день "ЖАРЫ" выступили такие звезды как EMIN, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Валерия, MONATIK, Сергей Лазарев, Лолита, Вера Брежнева, Зульфия Ханбабаева, Ани Лорак, Чингиз Мустафаев, Bosson, Николай Басков и др.

Напомним, что ранее в рамках фестиваля "ЖАРА" звёзды, которые будут 4 дня зажигать на сцене, прошлись по красной ковровой дорожке и пообщались с журналистами. Подробнее о гала-концерте в нашем видеорепортаже:

Видео: Ряшад Тунджай