Музей Холокоста в Иерусалиме "Йад Ва Шем" - ФОТОРЕПОРТАЖ

Иерусалим-Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Наверное, каждый знает историю Второй мировой войны и все, что происходило во время этих шести лет хаоса. И, уж точно, каждый слышал про Холокост - одно из самых ужасных преступлений против человечности.

По подсчетам экспертов, за годы Холокоста было убито до 6 млн. евреев по всей Европе. Их сгоняли в концлагеря, где подвергали неописуемым пыткам. Причем, больше всего пострадали евреи не в самой Германии, а в Польше. Так, если до Второй Мировой Войны в этой стране проживало 3,325 млн евреев, после войны их осталось всего 325 тыс. В некоторых других странах, таких как Турция, Албания, Швейцария, еврейское сообщество практически не пострадало. Напоминанием о всех этих преступлениях является музей "Йад Ва Шем" - израильский национальный мемориал Холокоста и Героизма, расположенный на самой высокой точке Иерусалима.

Перед входом в сам музей, раскинувшимся на территории 18 га, посетителям надо пройти через Сад Праведников мира. В этом саду посажены деревья в честь тех людей, которые приложили особые усилия в защите евреев от погромов. Есть здесь и дерево немецкого промышленника Оскара Шиндлера, известного нам по фильму "Список Шиндлера". Этот человек, под предлогом надобности работников для его предприятия помог спасти более тысячи человек от гибели.

Попадая в сам музей, посетитель проходит по множеству залов, в которых показаны фотографии, видео, принадлежавшие убитым евреям предметы.

Но особое впечатление на посетителя производит Зал Памяти, в котором выставлены фотографии и имена людей, которые помогали евреям спастись. В зале все еще много пустых полок, так как и по сей день историки и исследователи продолжают выявлять их имена. Кстати, среди них есть и представители далеких от Европы народов, помогавших евреям во время Второй Мировой Войны. Так, например, японский консул в Вильнюсе помог сотне евреев бежать в Японию и переждать трудные времена там. Есть в списке и имена азербайджанцев, некоторые из которых, рискуя жизнью, помогали евреям спастись из лап нацистов.

В комплексе также горит вечный огонь в память о всех погибших в концлагерях.

Музей "Йад Ва Шем" сегодня является обязательным для посещения официальных делегаций, приезжающих в Израиль. В целом мемориал ежегодно посещают более миллиона человек.