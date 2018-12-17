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    Извлеченные из тел шехидов пули и осколки со следами крови - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    Агдам. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Музее боевой славы имени Рахиба Мамедова в Агдамском районе хранится информация о павших в боях за Карабах, пули и осколки со следами крови, личные и боевые предметы наших шехидов. 

    Музей, где хранятся богатые экспонаты, расположен в селе Махрызлы близ линии фронта на территории района. 

    Основную часть экспонатов музея составляют предметы, подобранные с поля боя в 1992-1995 годах. 

    Первый и единственный в Азербайджане подобного рода музей, где увековечена память наших шехидов, ежедневно посещают сотни человек. 

    Каждый предмет здесь имеет свою грустную, но в то же время славную историю. Некоторые экспонаты были переданы в музей семьями шехидов. 

    Отметим, что на данный момент здание Музея боевой славы находится в непригодном для эксплуатации состоянии. 

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