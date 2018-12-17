Извлеченные из тел шехидов пули и осколки со следами крови - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Агдам. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Музее боевой славы имени Рахиба Мамедова в Агдамском районе хранится информация о павших в боях за Карабах, пули и осколки со следами крови, личные и боевые предметы наших шехидов.

Музей, где хранятся богатые экспонаты, расположен в селе Махрызлы близ линии фронта на территории района.

Основную часть экспонатов музея составляют предметы, подобранные с поля боя в 1992-1995 годах.

Первый и единственный в Азербайджане подобного рода музей, где увековечена память наших шехидов, ежедневно посещают сотни человек.

Каждый предмет здесь имеет свою грустную, но в то же время славную историю. Некоторые экспонаты были переданы в музей семьями шехидов.

Отметим, что на данный момент здание Музея боевой славы находится в непригодном для эксплуатации состоянии.