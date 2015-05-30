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    Известный израильский фотограф представил фотосессию об Азербайджане

    Фотосессия выполнена в черно-белом стиле и отражает жизнь Азербайджана как в городах, так и селах

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Известный израильский фотограф Томер Ифрах подготовил фотосессию об Азербайджане под названием "Степь за степью" (Steppe by steppe).

    Как сообщает Report со ссылкой на Calvert Journal, свои снимки в Азербайджане он начал делать еще в 2013 году.

    Фотосессия выполнена в черно-белом стиле и показывает жизнь Азербайджана как в городах, так и селах.

    Кроме того, фотограф отразил в своих работах жизнь беженцев, вынужденных покинуть свои дома в результате армянской оккупации.

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