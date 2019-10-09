Построенный французами, открытый султаном Абдул Хамидом ll заброшенный Греческий детский приют - РЕПОРТАЖ

По следам известной печальной легенды о "Греческом детском доме" в Турции мы сели на корабль в Эминону и отправились на самый большой остров Стамбула – Беюк Ада. Корабль пересек голубые воды Мраморного моря и примерно через два часа достиг берега.

Итак, мы ступили на землю Беюк Ада. В качестве транспортных средств здесь используются только фаэтоны или велосипеды. В "Греческий детский дом" или детский приют, как его еще здесь называют, посетители острова преимущественно добираются на фаэтоне, велосипеде или пешком. Но это не так-то и легко, поскольку дом расположен на самой высокой точке острова. Мы тоже направляется туда. Около 50 лет назад в этом здании произошел пожар, и с тех пор оно обречено на одиночество. Детский приют ежедневно посещают тысячи туристов, прибывающих посмотреть на него с четырех сторон света. Правда, разрешения на вход в здание, которое может обрушиться в любой момент, не дается, поэтому туристы смотрят и фотографируют величественное историческое строение из-за ограды. Гиды рассказывают туристам об истории острова.

Гид Рухан Марал сообщила турецкому бюро Report, что это самое крупное в Европе и второе по величине в мире старое деревянное здание было построено в 1898 году французами. В первое время здание планировалось использовать как отель, казино-отель Франции на юге. Однако жители острова были недовольны этим и написали жалобу султану Абдул Хамиду ll. Султан прислушался к разумному негодованию народа и не позволил этого. После этого здание за 15 тысяч османских лир было выкуплено для Греческого детского дома Фондом Андреаса Сингроса, принадлежащего одной из самых богатых греческих семей. Позднее здание приобретает женщина по имени Элина Зарифе и превращает его в приют для сирот.

21 мая 1903 года после церемонии, на которой приняли участие султан Абдул Хамид ll и патриарх Иоахим III, здание начинает функционировать как приют для сирот. Приют, вмещающий 206 комнат, большую кухню, обширную библиотеку и персонал из 15 человек, включал начальную и различные профессиональные школы и общежитие. В начальной школе преподавали три греческих и два турецких учителя. По окончании начальной школы дети шли в одну из профессиональных школ, изучали различные профессии.

По словам островитян, по ночам из дома доносятся плач, голоса детей. Считается, что это плачут сироты, погибшие много лет назад во время пожара в этом здании. Когда вспыхнул пожар, большинство детей, находившихся тогда на кухне, погибли. Некоторые дети смогли убежать от огня и спрятались в колодце перед зданием. Но пожар потушили, люди разошлись, а про детей забыли. Так они и остались умирать в этом колодце. После этой трагедии приют прекратил свою деятельность.

Приют также входит в список 7 крупных исторических зданий, столкнувшихся с угрозой обрушения. Сегодня находящееся в аварийном состоянии здание, которому уже больше века, в прямом смысле слова борется за жизнь.

Одна из жительниц острова Фейзия Мерд сообщила, что в 19 лет вышла замуж и переехала на остров: "Каждый день, проходя мимо приюта, я видела монахинь и детей. Они всегда находились внутри здания. Но однажды дети неожиданно пропали. Во время пожара мы тоже были здесь. Действительно, некоторые дети погибли. Тогда на острове не жило столько народу, поэтому люди и не смогли прийти на помощь и спасти всех. Про такие покинутые здания с мрачным прошлым обычно ходят городские легенды, и доносящиеся по ночам детские голоса тоже могут быть одной из таких легенд. А может быть, что такие россказни выдумывают, чтобы привлекать сюда туристов. Я не верю, что это правда".

Посетительница Бурджу Унлу выразила сожаление, что не смогла пройти внутрь: "У этого дома печальная и мрачная история, само здание может обрушиться. К сожалению, я не смогла войти внутрь. Снаружи вид у него величественный. Правда, подниматься верх по склону было очень сложно, но оно стоило того, чтобы увидеть эту картину. С позволения Всевышнего, здание в скором времени будет отремонтировано и вновь станет убежищем для сирот".

Другой островитянин Фикрет Орман подчеркнул, что здание за последний год сильно обветшало и столкнулось с угрозой обрушения: "Сегодня громадное и величественное здание представляет угрозу. Могут произойти землетрясение и другие природные катаклизмы. Здание может обрушиться на туристов. Это строение – одно из больших исторических ценностей Турции. Мы надеется, что здание в скором времени будет отреставрировано и возвращено к жизни".

Вусаля Аббасова



