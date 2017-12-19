Из "дома" поездов метро - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Электрическое депо "Нариманов" Бакинского метрополитена можно назвать "домом вагонов метрополитена". Если не учитывать 4-часовой перерыв, это место отдыха, диагностики и лечения колесящих целый день поездов. Каждый раз, когда пассажиры слышат слова "Поезд едет в депо", их настроение портится. Но, как и пассажиры, поезда нуждаются в "отдыхе" и обслуживании. Таким образом, сотрудники Report побывали в электрическом депо "Нариманов" и попытались разведать таинственную сферу Бакинского метрополитена.

6 ноября 1967 года со дня сдачи в эксплуатацию бакинского метро вагонов было 50, а в настоящее время в метрополитене 280 вагонов. Машинист, помощник машиниста, по крайней мере один раз в месяц, под контролем инструктора-машиниста, используя вагон-тренажер обогащают свои знания и умения.

Одним из основных нововведений в депо является отвечающий современным требованиям цех капитального ремонта. В нормы технического осмотра и ремонта включены 3-х этапное техническое обслуживание и текущий ремонт, а также средний ремонт.

Отведение соответствующей линии на путях электрического депо "Нариманов", предназначенной для организации испытаний поездов после ремонта, является одним из самых успешных проектов последних лет.

В Баку в истории подземных стальных магистралей одним из самых значительных событий стала сдача в эксплуатацию первого многофункционального диагностического комплекса инфраструктуры метрополитена.

Изменение отношения к работе, сыграв решающую роль, создало прочный фундамент в коллективе.

На территории депо созданы все условия для отдыха работников метрополитена. Здесь стоянка автомобилей бесплатная. Спортивные площадки, а также центр здоровья депо "Нариманов" - места, куда работники отправляются с большой охотой. Здесь есть русская и финская бани, особо контролируемый бассейн, спортивный зал, оснащенный тренажерами.