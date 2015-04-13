"​Иранский Константинополь" - Фарахабад - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сари. 13 апреля. REPORT.AZ/ В 28 км от столицы провинции Мазандарана города Сари расположено древнее село Тахан. Село известно в Иране своими архитектурными памятниками, построенными при Сефевидском Шахе Аббасе.

Здесь шахом были построены множество медресе, мечетей, карвансараев, что позволило превратить село в крупный населенный пункт. Город вызывал гордость даже у самого шаха, и он решил переименовать село в город Фарахабад (город гордости). Город становился популярным и среди европейцев. В 18 веке итальянский путешественник Пьетро Делла Валле сравнил город с Константинополем и Римом.

Однако процветание города длилось недолго. Так, во второй половине XVII века, в период правления Аббаса Второго, казаки под предводительством Степана Разина напали на город, разграбили и подожгли его. От некогда известного города остались лишь руины.

В городе осталось немного памятников того времени. Самым известным из них является комплекс мечети и медресе "Шах Аббас".