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    "​Иранский Константинополь" - Фарахабад - ФОТОРЕПОРТАЖ

    От некогда известного города остались лишь руины

    Сари. 13 апреля. REPORT.AZ/ В 28 км от столицы провинции Мазандарана города Сари расположено древнее село Тахан. Село известно в Иране своими архитектурными памятниками, построенными при Сефевидском Шахе Аббасе. 

    Здесь шахом были построены множество медресе, мечетей, карвансараев, что позволило превратить село в крупный населенный пункт. Город вызывал гордость даже у самого шаха, и он решил переименовать село в город Фарахабад (город гордости). Город становился популярным и среди европейцев. В 18 веке итальянский путешественник Пьетро Делла Валле сравнил город с Константинополем и Римом.

    Однако процветание города длилось недолго. Так, во второй половине  XVII  века, в период правления Аббаса Второго, казаки под предводительством Степана Разина напали на город, разграбили и подожгли его. От некогда известного города остались лишь руины.

    В городе осталось немного памятников того времени. Самым известным из них является комплекс мечети и медресе "Шах Аббас". 

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