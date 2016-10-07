Иерусалим - город где все началось, и все закончится - ФОТОРЕПОРТАЖ

Иерусалим. 7 октября. REPORT.AZ/ Агентство Report представляет репортаж из города Иерусалима.

Город, где все началось, и все закончится

В мире не найдется еще такого места как Иерусалим (аль-Кудс), который был столь важен для трех основных религий мира: ислама, христианства и иудаизма. Иерусалим - именно такой город. Основанный 4 тыс. лет назад город за всю свою историю переходил под контроль различных правителей, но не потерял своей духовной значимости.

Говорят, Бог, создавая мир, бросил камень, известный как Пуп Земли, от которого и зародился мир, именно в то место, на котором стоит сегодня Иерусалим. Этот камень сейчас находится в мечети на Куполе скалы (Куббат ас-Сахра). Через этот же город простирается и ущелье, разделяющее старый Иерусалим от нового, и известное во всем мире под названием Геенна. По преданию, когда наступит конец света, это ущелье (Геенна Огненная) разверзнется и самые "ярые" грешники попадут в ад напрямую, в то время как души праведников смогут пройти в рай по тонкому как волос мосту Сирадж.

Мечеть аль-Акса, которую все путают

Мало кто знает, но факт остается фактом, что в самом начале после зарождения ислама, мусульмане направляли свои молитвы именно в сторону мечети аль-Акса. Сегодня на Храмовой горе, на которую запрещается входить немусульманам, расположены две мечети. Одну из них, с позолоченным куполом, ошибочно называют аль-Аксой, хотя на самом деле та мечеть расположена рядом и с первого взгляда совсем непримечательна. Эта мечеть третья по значимости у мусульман после мечети аль-Харам (где находится Кааба) и мечети Пророка в Медине. При входе в мечеть человек сразу ощущает на себе ауру духовности и умиротворения, которой она наполнена. Хотя мечеть сегодня и находится на территории, подконтрольной Израилю, по соглашению с Иорданией, мечеть и все мусульманские святыни в Иерусалиме находятся на попечении и под надзором Иордании.

Христианская церковь, ключи от которой хранит мусульманин

Если мечеть аль-Акса является святым местом для мусульман, то для христиан этим местом является Храм Гроба Господня, который используется шестью христианскими церквями: греко-православной, католической, коптской, сирийской, эфиопской и армянской. Храм расположен на холме Голгофа, где был распят Иисус Христос, и уже веками он является местом паломничества для миллионов христиан. А благодатный огонь, который нисходит на христиан во время Пасхи, зажигается именно в этом храме.

Это святилище также можно назвать символом примирения. Дело в том, что христианские общины долго спорили между собой до тех пор, пока не пришли к консенсусу, согласно которому запрещается что-либо изменять, переставлять на территории Храма. Ярким символом этого является Недвижимая лестница. Все дело в том, что османский султан Осман III, желая предотвратить волнения среди православного населения империи, специальным фирманом (указом) ограничил права католиков на святыни в Святой земле и закрепил за обеими конфессиями равные права в Храме Гроба Господня. Указ был повторно подтвержден в 1852 году, после чего статус-кво соблюдается всеми сторонами. С того же времени лестница стоит ровно на том месте, на котором она была оставлена. Что самое интересное, ключи от храма были переданы семье не христиан, а мусульман, и хранятся этой семьей и по сей день.

Стена плача

Сегодня у многих людей на Земле Иерусалим ассоциируется со Стеной Плача - единственной уцелевшей стеной Второго храма - величайшей святыни для иудеев. Говорят, если положить записку с желанием в прорезь между камнями и, приложив обе руки к стене, можно немного пообщаться с Богом. Желание же обязательно сбудется, достаточно лишь сильно пожелать его исполнения. Cледует отметить, что женщины, в отличие от мужчин, молятся по отдельности.

Хрупкий статус-кво и современный статус города

Так как Иерусалим является святым местом для трех религий, Старый город охраняется очень тщательно. Как сообщил посетившей Иерусалим группе азербайджанских журналистов пресс-секретарь полиции Израиля Мики Розенфельд, по всему городу установлены камеры слежения, помогающие выявить любую нештатную ситуацию. Кроме того, по периметру города расположены небольшие группы полицейских, которые по приказу, в случае необходимости, могут моментально вмешаться в ситуацию. Примечательно, что согласно статус-кво города израильским полицейским и военным категорически запрещается входить в мечеть.

Тот факт, что Иерусалим является священным городом для трех религий, стало его благословением и проклятием. Увы, город испокон веков был и остается яблоком раздора, из-за него постоянно происходили и продолжают происходить войны и конфликты.