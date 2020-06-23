Ходжавенд: с фронта на фронт - ФОТОРЕПОРТАЖ

Ходжавендский район Азербайджана был оккупирован армянскими вооруженными формированиями 2 октября 1992 года.
В настоящее время лишь небольшая часть района контролируется Азербайджаном. На этих территориях расположены административные здания Исполнительной власти района и других государственных структур.
Проживающие в построенных здесь поселках ходжавендцы занимаются сельским хозяйством, обеспечивая себя продуктами ежедневного потребления.
Также здесь расположены несколько воинских частей Азербайджанской армии, стоящих лицом к лицу с врагом на территории Ходжавенда.
Сотрудник Report подготовил фоторепортаж из расположенного в прифронтовом регионе Ходжавенда.