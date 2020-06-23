Ходжавенд: с фронта на фронт - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Ходжавендский район Азербайджана был оккупирован армянскими вооруженными формированиями 2 октября 1992 года.

В настоящее время лишь небольшая часть района контролируется Азербайджаном. На этих территориях расположены административные здания Исполнительной власти района и других государственных структур.

Проживающие в построенных здесь поселках ходжавендцы занимаются сельским хозяйством, обеспечивая себя продуктами ежедневного потребления.

Также здесь расположены несколько воинских частей Азербайджанской армии, стоящих лицом к лицу с врагом на территории Ходжавенда.

Сотрудник Report подготовил фоторепортаж из расположенного в прифронтовом регионе Ходжавенда.