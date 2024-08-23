Гостем нового выпуска "Поговорим?" стал нейрохирург

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем подкаста стал врач-нейрохирург Фариз Искендеров.

В подкасте также принял участие терапевт-гепатолог, генеральный директор ООО Медпросвет, доктор Заур Оруджев.

Участники беседы обсудили, насколько хорошо человек разбирается в своем мозге и что важнее "спинной или головной мозг?".

Ф.Искендеров рассказал об основных причинах опухолей мозга и возможностях их профилактики. Он также пояснил, есть ли разделение на детского и взрослого нейрохирурга.

В ходе интервью были затронуты такие темы, как гидроцефалия, гамма-нож и лечение эпилепсии при помощи нейрохирургии.

Значительная часть беседы была посвящена инсульту. Искендеров объяснил, что такое инсульт, как его быстро распознать и что нужно делать, если человека настиг этот недуг.

Он также рассказал о скорости восстановления после инсульта и о том, кого эта болезнь поражает чаще всего.

В завершение врач-нейрохирург провел сравнение российских и азербайджанских врачей.