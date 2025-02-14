Гость "Поговорим?”: Своевременное оповещение позволило бы избежать трагедии с рейсом AZAL "Баку-Грозный"

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы “Поговорим?” представил очередное видеоинтервью.

Это не первый случай закрытия неба над Грозным, но тогда трагедии удалось избежать благодаря своевременному оповещению и возвращению самолета в Баку.

Как передает Report, об этом рассказал гость подкаста “Поговорим?” капитан Airbus А320, директор Управления безопасности полетов авиакомпании AZAL Ринат Гусейнов.

"Был случай, когда воздушное пространство над Грозным закрывалось. После вылета нам поступила информация об этом, и в тот раз она пришла вовремя. Воздушное судно вернулось в Баку, как и положено в таких обстоятельствах", - рассказал он.

В ходе интервью обсуждались причины, по которым самолет, потерпевший крушение близ Актау, не смог вернуться в аэропорт вылета, и почему аварийная посадка на воду или достижение взлетно-посадочной полосы оказались невозможными.

Гусейнов также отметил, что первичный отчет Министерства транспорта Казахстана уже представлен, но окончательные результаты расследования еще ожидаются. Внутреннее расследование AZAL также продолжается, чтобы выявить все детали трагедии.

"Ключевой факт, который был установлен, заключается в том, что воздушное судно подверглось внешнему воздействию”, - отметил Гусейнов, отвечая на вопрос о самом основном в отчете Минтранспорта Казахстана.

Капитан рассказал о состоянии потерпевшего крушение самолета, особенности работы кислородных баллонов на борту, а также действия экипажа, которые были признаны профессиональными и станут предметом изучения в мировой авиационной практике.

"Мы будем ждать окончательного ответа и рекомендаций, которые будут сделаны как для всего международного сообщества, так и для наших операторов, действующих в рамках законодательства Азербайджанской Республики", - добавил он.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.