О нас

Гость "Поговорим?”: Своевременное оповещение позволило бы избежать трагедии с рейсом AZAL "Баку-Грозный"

Гость "Поговорим?”: Своевременное оповещение позволило бы избежать трагедии с рейсом AZAL "Баку-Грозный" Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы “Поговорим?” представил очередное видеоинтервью.
Мультимедиа
14 февраля 2025 г. 14:46
Гость Поговорим?”: Своевременное оповещение позволило бы избежать трагедии с рейсом AZAL Баку-Грозный

Это не первый случай закрытия неба над Грозным, но тогда трагедии удалось избежать благодаря своевременному оповещению и возвращению самолета в Баку.

Как передает Report, об этом рассказал гость подкаста “Поговорим?” капитан Airbus А320, директор Управления безопасности полетов авиакомпании AZAL Ринат Гусейнов.

"Был случай, когда воздушное пространство над Грозным закрывалось. После вылета нам поступила информация об этом, и в тот раз она пришла вовремя. Воздушное судно вернулось в Баку, как и положено в таких обстоятельствах", - рассказал он.

В ходе интервью обсуждались причины, по которым самолет, потерпевший крушение близ Актау, не смог вернуться в аэропорт вылета, и почему аварийная посадка на воду или достижение взлетно-посадочной полосы оказались невозможными.

Гусейнов также отметил, что первичный отчет Министерства транспорта Казахстана уже представлен, но окончательные результаты расследования еще ожидаются. Внутреннее расследование AZAL также продолжается, чтобы выявить все детали трагедии.

"Ключевой факт, который был установлен, заключается в том, что воздушное судно подверглось внешнему воздействию”, - отметил Гусейнов, отвечая на вопрос о самом основном в отчете Минтранспорта Казахстана.

Капитан рассказал о состоянии потерпевшего крушение самолета, особенности работы кислородных баллонов на борту, а также действия экипажа, которые были признаны профессиональными и станут предметом изучения в мировой авиационной практике.

"Мы будем ждать окончательного ответа и рекомендаций, которые будут сделаны как для всего международного сообщества, так и для наших операторов, действующих в рамках законодательства Азербайджанской Республики", - добавил он.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке AZAL official: Timely notification could help avoid tragedy of Baku-Grozny flight
Версия на азербайджанском языке "Danışaq?" layihəsinin qonağı: AZAL-ın Bakı-Qroznı reysi ilə bağlı vaxtında xəbərdarlıq edilsəydi, faciədən qaçmaq olardı

Другие новости из категории

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Новогодние каникулы в Азербайджане: как выглядит Баку 1 января
ФотоНовогодние каникулы в Азербайджане: как выглядит Баку 1 января
1 января 2025 г. 10:53
Праздничная атмосфера в Баку
ФотоПраздничная атмосфера в Баку
31 декабря 2024 г. 17:58
О героизме легендарного экипажа пилотов: Борьба с неуправляемым самолетом
О героизме легендарного экипажа пилотов: Борьба с неуправляемым самолетом
30 декабря 2024 г. 22:00
Гостем нового выпуска Поговорим? стал известный врач-офтальмолог
Гостем нового выпуска "Поговорим?" стал известный врач-офтальмолог
8 ноября 2024 г. 17:00
Гостем нового выпуска Поговорим? стал врач-невролог
Гостем нового выпуска "Поговорим?" стал врач-невролог
4 октября 2024 г. 16:08
Гостем нового выпуска Поговорим? стал блогер-урбанист
Гостем нового выпуска "Поговорим?" стал блогер-урбанист
28 сентября 2024 г. 15:20
В Ташкенте обсудили важность информирования общества для борьбы с дезинформацией
ФотоВ Ташкенте обсудили важность информирования общества для борьбы с дезинформацией
24 сентября 2024 г. 16:08
Азербайджанский фильм Скрытое наследие Еревана включен в список номинантов престижного кинофестиваля
Азербайджанский фильм "Скрытое наследие Еревана" включен в список номинантов престижного кинофестиваля
11 сентября 2024 г. 18:03
Ламия Велиева: Имя Азербайджана должно звучать c самых высоких трибун - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО
Ламия Велиева: Имя Азербайджана должно звучать c самых высоких трибун - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО
11 сентября 2024 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi