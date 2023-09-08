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Гость "ПОГОВОРИМ?" Нигяр Кочарли: В Азербайджане больше читают на национальном языке

Гость "ПОГОВОРИМ?" Нигяр Кочарли: В Азербайджане больше читают на национальном языке Сегодня в Азербайджане все больше молодых людей читают литературу именно на национальном языке.
Мультимедиа
8 сентября 2023 г. 16:40
Гость ПОГОВОРИМ? Нигяр Кочарли: В Азербайджане больше читают на национальном языке

Сегодня в Азербайджане все больше молодых людей читают литературу именно на национальном языке.

Как передает Report, об этом сказала генеральный директор и владелица сети книжных магазинов и издательства "Али и Нино" Нигяр Кочарли в новом выпуске программы "Поговорим?" с известным журналистом Гамидом Гамидовым.

"Читают в основном молодые, и я этому очень рада. Наша основная аудитория – это молодые люди в возрасте 18-25 лет", - сказала она.

По словам Кочарли, читатели все больше проявляют интерес к книгам на азербайджанском языке. "На нем читают больше, и читают, кстати говоря, более серьезную литературу", - заметила она.

Кочарли отметила, что сегодня в мире больше внимания уделяют мотивационной литературе и меньше художественной: "Чтение помогает бороться с меланхолией, депрессией, со многими негативными факторами жизни".

"Читать нужно. Это обязательно. Это расширяет кругозор, позволяет расти в глубину и вширь. Читающий человек - он совершенно другой, абсолютно точно вам говорю. В глазах совершенно другое выражение, другие мысли, другие ценности у человека", - отметила Кочарли.

В ходе беседы Кочарли также рассказала об отдельных преимуществах бумажных и электронных книг, о средних тиражах книг в Азербайджане, о том, как поменялась читательская аудитория в нашей стране, и о многом другом.

Подробнее - в видео:

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Версия на азербайджанском языке “Danışaq?” layihəsinin qonağı Nigar Köçərli: “Azərbaycanda kitabları daha çox ana dilində oxuyurlar”

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