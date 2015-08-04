Голуби стадиона имени Тофига Бахрамова - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Арена стадиона имени Тофига Бахрамова превратилась в пристанище голубей. Свидетелями этому стали сотрудники Report, проводившие наблюдение. -

Однако трудно сказать, для чего голуби приютились тут, так как нашему сотруднику не разрешили проводить наблюдение. Невидимая сторона айсберга выявилась в результате скрытой съемки.

Почти не осталось участка газона, не покрашенный в желтый цвет. При наблюдении из VİP трибун видно, что в основном пострадала левая сторона арены. Газон не сможет быть полностью готов к игре, несмотря на проведение работ по его восстановлению. В таком случае командам будет сложно продемонстрировать хорошую игру.

На этом стадионе 5 августа состоится ответный матч 3-го классификационного тура Лиги чемпионов между клубами "Карабах" и "Селтик" (Шотландия). Игра начнется в 21.30. В первой игре представитель Азербайджана проиграл с минимальным счетом 0:1. Для того, чтобы выйти в следующий тур "Карабах" должен или с таким же счетом выиграть в серии пенальти, или же забить 2 гола. В этом немаловажную роль играет и состояние стадиона.

Как сообщил Report исполнительный директор компании FSM, обслуживающей стадион, Фарман Ализаде, газон по сравнению с предыдущими днями изменился в положительную сторону: "В связи с жаркой погодой газон начал желтеть. Мы стараемся устранить это. Газон восстанавливается изо дня в день. Представители "Селтик" также побывали на стадионе и не обнаружили никаких проблем, которые могли бы помешать проведению игры.

Отметим, что в сезоне 2014/2015 клуб "Нефтчи" в плей-офф Лиги Европы столкнулся с этой же проблемой. Команда на встречной игре с сербским клубом "Партизан" из-за плохого состояния газона не смогла добиться нужных результатов и приостановила борьбу.