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    ГДП провела рейды, оштрафовано более 80 водителей - ФОТО

    Предусмотрено непрерывное проведение рейдов

    Гах. 11 июля. REPORT.AZ/ Дорожная полиция провела рейды в Гахском районе. 

    Как сообщает северо-западное бюро Report, рейды против водителей, нарушивших правила дорожных движений, были организованы сотрудниками 5-го взвода полка дорожно-патрульной службы (ДПС) Главного управления государственной дорожной полиции.

    Как сообщил Report инспектор ДПС Рамин Солтанов, целью проведения рейда было предотвращение дорожно-транспортных происшествий: "Были выявлены и привлечены к ответственности водители, нарушившие правила дорожного движения, изменившие конструкцию автомобиля, не использующие ремни безопасности, управляющие автомобилем без наличия водительских прав. В ходе рейда протоколы в административном порядке были составлены в отношении более 80 водителей".

    Сотрудник ДПС отметил, что предусмотрено непрерывное проведение рейдов.

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