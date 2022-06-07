ГДП: Движение водителей по встречной полосе в особых случаях не считается нарушением

15:58

“Если полицейские, регулирующие ситуацию на дорогах, в связи с Гран-при Азербайджана по "Формуле-1" 2022 года направляют водителей по встречной полосе, то это не считается нарушением”.

Об этом Report сообщил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции (ГПС) города Баку майор полиции Араз Аскерли.

Сотрудник ГДП еще раз обратился к гражданам в связи с ситуацией на дорогах:

“Водители должны помнить, что в приоритетном порядке должны выполняться все указания регулировщика. С помощью специальных технических средств, камер наблюдения штраф для водителей в таких случаях не применяется".

"Еще раз хочу отметить, что все указания, данные сотрудниками дорожно-патрульной службы в качестве регулировщиков, считаются приоритетными", - сказал А.Аскерли.