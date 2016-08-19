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    "Габала" одержала победу в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Азербайджанская команда в родных стенах одолела словенский «Марибор»

    Баку. 19 Августа. REPORT.AZ/ Азербайджанская «Габала» в родных стенах одолела словенский «Марибор» в первом матче раунда плей-офф.

    Как передает Report, Азербайджанская команда пропустила первой, но проявила характер и ответила тремя точными ударами.

    Дубль оформил Дабо, а ещё один мяч на свой счёт записал Сергей Зенёв.

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Первые матчи

    «Габала» (Азербайджан) — «Марибор» (Словения) — 3:1 (1:1)

    Голы: Зенев, 37. Дабо, 50, 52 — Таварес, 17.

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