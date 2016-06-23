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    Из школы для беременных в Сумгайыте - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Здесь женщины проходят психопрофилактическую подготовку к безопасным родам

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В целях психопрофилактической подготовки беременных к безопасным родам в женской консультации №2 города Сумгайыт начала действовать школа для родителей. 

    Как сообщает Report, в школе беременным и членам их семей рассказывают об анатомических и физиологических изменениях в организме во время беременности, порядке соблюдения правил гигиены и о правильном питании, проводится психопрофилактическая подготовка к безопасным родам.

    В целях улучшения психоэмоционального состояния беременных раз в месяц приглашается психолог, который рассказывает о значении оказываемой семьей психологической и физической поддержки женщинам во время беременности, родов и в послеродовом периоде.

    Report предлагает фоторепортаж из школы для родителей. 

    Корреспондент: Самира Абдуллаева 

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