Центр, где обрабатываются данные о землетрясениях - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудник Report побывал в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Как отметила начальник бюро исследования землетрясений Саида Исмаилова, места постоянных землетрясений называются сейсмическими поясами. Землетрясения представляют собой подземные толчки и колебания земной поверхности, которые происходят под воздействием скопившейся потенциальной энергии. Землетрясения измеряются по 12-бальной шкале Рихтера.

Толчки силой 2-3 бала считаются слабыми, 5-6 - сильными, 7 - очень сильными, 8 - разрушительными, 9-10 - очень разрушительными, 11-12 - катастрофическими.

Активные сейсмические зоны на территории Азербайджана следующие: южный склон Большого Кавказа, Нахчыван, Верхний Карабах, Гянджа-Газах, Баку, а также прибрежная зона вдоль Худата и Хачмаза.

По словам С.Исмаиловой, с 1991 года в Азербайджане действуют аналоговые сейсмические станции.

На Абшеронском полуострове нет очагов землетрясения, все они расположены в Каспийском море. В море нет эпицентра, поэтому там не ощущается интенсивности.

За истекший период 2016 года в Азербайджане зарегистрировано 3 603 землетрясения. Сила произошедших за это время 74 землетрясений была выше 3 баллов. 14 из них были ощутимы. За 2016 год в Азербайджане и прилегающих территориях произошло 6 463 землетрясения. За этот год сейсмоактивными зонами были территории Пиргулу, Лянкярана, Лерика, Астары, Ордубада, Нахчывана.

Фото: Эльшан Баба