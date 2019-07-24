Филипп Киркоров прилетел в Баку с детьми - ФОТО

Народный артист России Филипп Киркоров прилетел с детьми в Баку.

Как сообщает Report, в аэропорту звезда российской эстрады поделился с прессой своими впечатлениями об очередном визите в Баку и участии на международном фестивале ЖАРА.

Киркоров подчеркнул, что безумно рад "вновь оказатьcя в гостеприимном Азербайджане".

"На этот раз решил приехать с детьми, чтобы показать им достопримечательности города Баку, среди которых Старый город , хочу показать место, где снимался культовый советский фильм "Бриллиантовая рука", и Центр Гейдара Алиева. Также искупаемся с детьми в море. Им интересно увидеть фестиваль "ЖАРА" своими глазами", - отметил народный артист России.

"У нас с детьми был прекрасный перелет из Сочи, где я выступал. Мы успели хорошо поесть и отоспаться. И вот, теперь мы в Баку и будем выступать на сцене ЖАРЫ. Будет очень интересно, новые дуэты и песни",- сказал Киркоров.

Напомним, с 25 по 28 июля на территории курорта SeaBreezeResort гостей ждут 4 дня развлечений в формате нон-стоп. Фантастические концерты с участием более 80 артистов, звездные дефиле, невероятные световые шоу и танцы на закате — атмосфера, с которой не может сравниться ни один современный музыкальный фестиваль. В этом году организаторы обещают пойти на рекорд и значительно превзойти предыдущий масштаб: помимо главной сцены на побережье будут установлены два бассейна с двумя большими сценами, увеличена зона фудкорта, расширена VIP-зона.