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Экрем Имамоглу поздравил Азербайджан с Днем солидарности - ВИДЕО

​Экрем Имамоглу поздравил Азербайджан с Днем солидарности

В этом году 31 декабря исполняется 30 лет Дню солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, глава муниципалитета Стамбула Экрем Имамоглу поздравил Азербайджан с Днем солидарности.

Он записал видеообращение со следующим поздравлением: "31 декабря - День солидарности азербайджанцев. Поздравляю азербайджанских братьев с праздником. Это момент единения для всех наших азербайджанских друзей и братьев. Хочу сказать нашим азербайджанским друзьям, что мы всегда с ними. Мы поддерживаем друг друга в горе и радости, и наша сила в единении. С днем солидарности, мои азербайджанские друзья!"

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