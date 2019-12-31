Экрем Имамоглу поздравил Азербайджан с Днем солидарности - ВИДЕО

В этом году 31 декабря исполняется 30 лет Дню солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, глава муниципалитета Стамбула Экрем Имамоглу поздравил Азербайджан с Днем солидарности.

Он записал видеообращение со следующим поздравлением: "31 декабря - День солидарности азербайджанцев. Поздравляю азербайджанских братьев с праздником. Это момент единения для всех наших азербайджанских друзей и братьев. Хочу сказать нашим азербайджанским друзьям, что мы всегда с ними. Мы поддерживаем друг друга в горе и радости, и наша сила в единении. С днем солидарности, мои азербайджанские друзья!"