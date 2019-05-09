Два бакинских ветерана... - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Сегодня в Баку проводится торжественная церемония по случаю 74-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Report представляет фоторепортаж о двух ветеранах, принимавших участие в войне.

Напомним, что член Совета ветеранов Сураханского района Александр Васильевич Беликов родился 2 июня 1924 года в Астраханской области России. В 1942-1943 годы в составе 62-й армии он принимал участие в боях по обороне Сталинграда. Работал учителем истории, живописи, черчения, а также старшим преподавателем в школе-интернате в Пиршаги.

Член Совета ветеранов Наримановского района Гумбат Султанали оглу Алиев родился 21 января 1922 года в селе Кюрмахмудлу Физулинского района. В 1942 году он пошел на фронт в Моздоке и до 1948 года прослужил в рядах советской армии. В 1950-1961 годы получил образование на факультете математики Азербайджанского педагогического института. В 1950-1960 годы работал директором средней школы в селе Гызылкенд Имишлинского района, 40 лет проработал учителем физики и химии в сельской школе в Физулинском районе, секретарем парткома. Имеет двоих детей, 8 внуков и 16 правнуков.