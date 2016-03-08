​Дорожная полиция поздравила женщин-водителей - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Сегодня сотрудники Дорожно-патрульной службы (ДПС) поздравили женщин-водителей по случаю Международного женского дня - 8 Марта.

Как сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ), полковник полиции Вагиф Асадов, сегодня с утра на различных улицах и проспектах Баку организованы рейды: "В ходе рейдов задержано более 300 женщин-водителей за различные правонарушения. Однако в отношении них не составлялись административные протоколы. Сотрудники дорожной полиции вручили женщинам-водителям различные подарки".

Отметим, что женщинам-водителям вручили различные сувениры, бесплатное топливо, страховые карты, цветы и другие ценные подарки.