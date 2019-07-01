Путь к успеху: Как мастер стал предпринимателем - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

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Житель Кюрдемирского района Хабиль Мурсал оглу Мамедов с детства проявлял интерес к плотничеству. Эту профессию он перенял у своего дяди.

Как заявил верхнеширванскому бюро Report Х.Мамедов, с учетом дороговизны станков для изготовления предметов домашнего обихода из древесных материалов, ему пришлось работать в различных цехах:

"Я услышал, что в районном управлении занятости действует "Программа самозанятости". Я присоединился к данной программе и принял участие на тренингах. Спустя несколько месяцев после участия на тренингах, я подготовил и представил в управление собственный бизнес-план. К счастью, подготовленный мной в рамках проекта бизнес-план пришелся им по душе и меня обеспечили активами, предусмотренными в "Программе самозанятости". После этого я стал расширять свое дело. Теперь у меня цех, оснащенный всем необходимым оборудованием и мне удалось собрать достаточное количество клиентов".

По словам Х.Мамедова, в течение месяца ему удается принять 10-12 заказов: "В основном я изготавливаю столы, стулья, детские и взрослые гарнитуры, мебель и другие аксессуары. При наличии требующихся материалов, я могу выполнить все виды плотницких работ. Однако, мне не хочется довольствоваться этим. В дальнейшем мне хочется открыть новые цеха и оказывать населению качественные услуги. Хотелось бы пожелать молодежи никогда не падать духом. Так как, учиться какому-либо делу никогда не поздно".