Дом-музей Сталина - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Дом-музей лидера СССР Иосифа Сталина является одним из исторических музеев Грузии. Как сообщает Report, музей расположен позади дома, в котором родился Сталин, и имеет три отдела. Большая часть экспозиции музея фактически принадлежит советскому лидеру. Здесь представлено много картин, иллюстраций, газетных статей, фотографий и документов. Все экспонаты относятся к советскому периоду.

Во дворе музея хранится вагон, который использовался Сталиным для поездок. Этот вагон передан музею в 1985 году Северо-Кавказской железной дорогой. Известно, что вагон использовался Сталиным для поездок в Европу. Внутри вагона находятся спальня, гостиная, конференц-зал и душевая. Большинство туристов - из России.

Report представляет вниманию читателей фоторепортаж из дома-музея Сталина.