Доказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана

Террористы, воевавшие против Азербайджана во второй Карабахской войне, использовали минометные установки, изготовленные кустарным способом.

Террористы, воевавшие против Азербайджана во второй Карабахской войне, использовали минометные установки, изготовленные кустарным способом.

Командированный в освобожденный от оккупации Физулинский район корреспондент Report показал кадры боевых постов противника, на которых были обнаружены самодельные минометные установки и десятки снарядов.

По словам сотрудника Национального агентства по очистке территорий от мин (ANAMA) Мусы Мамедова, эти снаряды и самодельные минометы использовались террористами ИГИЛ и ПКК в боях в Сирии.

Это еще раз доказывает, что против Азербайджана со стороны армян сражались и наемные террористы.