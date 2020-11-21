Доказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана

Террористы, воевавшие против Азербайджана во второй Карабахской войне, использовали минометные установки, изготовленные кустарным способом.
Командированный в освобожденный от оккупации Физулинский район корреспондент Report показал кадры боевых постов противника, на которых были обнаружены самодельные минометные установки и десятки снарядов.
По словам сотрудника Национального агентства по очистке территорий от мин (ANAMA) Мусы Мамедова, эти снаряды и самодельные минометы использовались террористами ИГИЛ и ПКК в боях в Сирии.
Это еще раз доказывает, что против Азербайджана со стороны армян сражались и наемные террористы.