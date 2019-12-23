До завершения муниципальных выборов остается 3 часа... - ФОТОРЕПОРТАЖ

Во всех избирательных участках в Азербайджане продолжается голосование в связи с муниципальными выборами.

Как сообщает Report, в ходе выборов по республике будет избрано 15 156 членов в 1606 муниципалитетах по 118 избирательным округам.

В выборах участвуют 13 политических партий, зарегистрировано до 41 800 кандидатов. Выборы завершатся в 19:00.

По состоянию на 15:00 избирательная активность на выборах составила 26,88%. Из имеющих право голоса 4 972 356 избирателей до сих пор проголосовало 1 336 733 человека.

Report представляет очередной фоторепортаж о процессе голосования.