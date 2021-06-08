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"Каучуковая" девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО

"Каучуковая" девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО В Бакинском государственном цирке спустя 75 лет в 4-й раз идет процесс формирования национальной труппы
Мультимедиа
8 июня 2021 г. 17:46
Каучуковая девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО

В Бакинском государственном цирке спустя 75 лет в 4-й раз идет процесс формирования национальной труппы.

По этой причине цирк приглашает на собеседование уверенных в своем таланте молодых людей, студентов и специалистов в возрасте от 18 до 29 лет.

В национальную труппу принята Гюнай Нуриева, которую называют "девушка без костей" или "каучуковая девушка".

Гюнай страдала от врожденной болезни опорно-двигательного аппарата, однако со временем эта проблема устранилась: "Я страдала от врожденной болезни, медработники говорили, что я не поправлюсь. В 9 лет семья отдала меня на гимнастику в надежде, что это мне поможет. После 9 лет я научилась говорить и ходить, спустя месяц начала выступать. Заняла первое место по художественной гимнастике. Затем я получила травму конечностей и гимнастику пришлось бросить".

После Гюнай Набиева увидела объявление в соцсетях и обратилась для присоединения к национальной труппе цирка.

Report подготовил сюжет об этой удивительной "каучуковой" девушке.

Видео: Мирджавад Эминоглу

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Версия на азербайджанском языке Фото9 yaşında danışmağı və yeriməyi öyrənən "sümüksüz qız" - VİDEO

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